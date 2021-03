Transportunternehmen manipulierte Lenkzeitdaten

Laut umfangreichen Ermittlungen der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich steht ein Oberkärntner Transportunternehmen unter Verdacht, über Monate die Lenkzeitdaten an vier Lkw manipuliert zu haben. Der Schwindel ist bereits am 17. Dezember 2020 im Zuge einer Verkehrskontrolle auf der B1 in Marchtrenk (OÖ) aufgeflogen.