Explosionsgefahr bei Großbrand auf Bauernhof

Großbrand auf einem Bauernhof in Niederösterreich: Am Freitagvormittag rückten zehn Feuerwehren mit 140 Einsatzkräften in die Ortschaft Kainraths, einer Katastralgemeinde von Waidhofen a.d. Thaya-Land, aus. Verletzt wurde laut Manfred Damberger, Chef des Bezirkskommandos, niemand.