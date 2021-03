Das Phänomen Falco

Susanne und Andy sprechen diesmal im Austro Podkastl mit Markus Spiegel über Österreichs bekanntesten Popstar: Falco. Er war ein Star, eine Kunstfigur und ein Zerrissener. Seine größten Hits hatte er in den 80er Jahren, mit einer Nummer 1 in den US Charts mit „Rock Me Amadeus“ hat er den Olymp erreicht. Vor 23 Jahren verünglückte Falco auf der Dominikanischen Republik tödlich bei einem Autounfall. Was bleibt, ist sein musikalisches Erbe.