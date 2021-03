Radstadts Ausreisebeschränkung endet schon Sonntag

Weil die Zahl an Corona-Neuinfektionen in der Gemeinde Radstadt im Salzburger Pongau stark gesunken ist, endet die Ausreisebeschränkung bereits am Sonntag, 14. März, um 24 Uhr. Ursprünglich hatte das Land Salzburg die seit 4. März, 24 Uhr, geltende Maßnahme bis 18. März, 24 Uhr, verhängt. In Radstadt gibt es derzeit nur mehr 21 aktiv infizierte Personen.