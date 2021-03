Bio-Rindsgulasch: Gaumenspaß gibt‘s auch im Glas

Über den Koch: Sebastian Niederreiter (29), Moser-Juniorchef, Maria Alm. Nach der Tourismusschule in St. Johann/T. arbeitete Niederreiter zwei Jahre in Köln (Zwei-Hauben-Restaurant). Weitere Stationen: Praktikant bei Harald Wohlfahrt, Schloss Mönchstein Salzburg, Küchenchef Edelweiß Wagrain, Privatkoch in den USA.