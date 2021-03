Die meisten Corona-Toten hatten Grunderkrankung

Sterblichkeit bei Über-80-jährigen Intensivpatienten „circa 50 Prozent“

Darüber hinaus gelte - ob erste oder zweite Welle: „Höheres Alter ist mit einer deutlich schlechteren Überlebensrate verbunden.“ In der zweiten Welle - in denen die Intensivpatienten im Durchschnitt deutlich älter waren - habe die Sterblichkeit bei Über-80-Jährigen „circa 50 Prozent“ betragen, so der renommierte Mediziner, bei den Unter-60-Jährigen hingegen weniger als zehn Prozent. Im Median hätten die Corona-Todesfälle in der ersten Welle ein Alter von 76 Jahren aufgewiesen, in der zweiten 77 Jahre. 70 Prozent der Corona-Intensivpatienten sind laut dem Experten übrigens männlich.