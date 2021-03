Illegale Prostitution brummt in Graz wie nie zuvor

Anlegerwohnungen in Bordell umfunktioniert

Gängige Praxis dabei ist es, dass der potenzielle Kunde eine Anzahlung leisten muss - statt eines netten Schäferstündchens folgt am vermeintlichen Bestimmungsort aber die große Ernüchterung: keine Frau, kein Sex und auch das Geld ist weg. Bei der Polizei ist man natürlich alarmiert: „Das Geschäft läuft offensichtlich gut, weil eben auch die Nachfrage da ist - es hat sich nur von den Lokalen in die Wohnungen verlagert. In Graz stehen im Moment auch viele Anlegerwohnungen leer, die jetzt quasi umfunktioniert werden“, erzählt ein Ermittler im Bereich Prostitution und Menschenhandel.