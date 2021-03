Muhr: „Die Leute haben kurz auf Corona vergessen“

Ohne negativen Corona-Test den Ort verlassen? Das ist ab sofort in Muhr in Salzburg nicht mehr möglich. Die Polizei kontrolliert die einzige Zufahrt in die beschauliche Lungauer Gemeinde. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nirgendwo in ganz Salzburg höher - auch weil einige Bewohner auf sämtliche Covid-Maßnahmen gepfiffen haben.