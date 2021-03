Stadion-Geisterstimmung: „Haben uns daran gewöhnt“

„Werden Spiele Brauchen“

„Ich glaube auch, dass wir wieder ein, zwei Spiele brauchen werden, wenn wieder Fans in die Stadion dürfen. Was hoffentlich möglichst bald möglich ist“, hoffte Strebinger. Auch er will sich gezwungenermaßen ein wenig an die Nullkulisse gewöhnt haben. „Das wurde mir bewusst, als wir bei Arsenal gespielt haben. Ein riesiges Stadion, in dem man normal bei 3.000 Fans von Geisterspiel sprechen würde, aber mir ist es richtig laut vorgekommen.“