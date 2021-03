Polizei fasst nach Hinweis Tresorbande

Und tatsächlich fassten die Beamten zwei Tschechen (25 und 48 Jahre alt) sowie einen Slowaken (40), nachdem diese einen aufgebrochenen Tresor in einem Wald bei St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln entsorgt hatten. Der Bande konnten zahlreiche Einbrüche in Vösendorf im Bezirk Mödling, Hollabrunn und Wien nachgewiesen werden. Bei den Verdächtigen wurden Diebesgut und ein Revolver entdeckt – alle drei in Haft.