69 illegale Glücksspielgeräte beschlagnahmt

Fündig wurde die Finanzpolizei etwa nicht nur in einem Lokal in der Salzburger Innenstadt. Auch im Erdgeschoß eines Gebäudekomplexes nahe des Salzburger Hauptbahnhofes wurden in einem Sonnenstudio, das „in Kürze öffnen“ soll, neun illegale Glücksspielgeräte sichergestellt und sieben Menschen angetroffen. Im Nachbarlokal wurden acht Geräte sowie ein Wettterminal entdeckt - bereits im Dezember wurden dort 11 Automaten beschlagnahmt.