Bezos-Ex MacKenzie Scott heiratete Lehrer

In einem Blog-Eintrag für „The Giving Plegde“ schrieb nun Scotts frisch angetrauter Ehemann Dan Jewett, der Chemie an einer Privatschule unterrichtet, die auch Scotts Kinder besuchen, über die Hochzeit. „Ich war den größten Teil meines Lebens Lehrer und ebenso dankbarer Schüler in Bezug auf die Großzügigkeit meiner Mitmenschen.“ Und weiter: „Jetzt bin ich durch einen glücklichen Zufall mit einer der großzügigsten und freundlichsten Personen verheiratet, die ich kenne - und schließe mich ihr an, um enormen finanziellen Reichtum weiterzugeben, und anderen zu dienen.“