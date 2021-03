Zahnarzt erteilte Mitarbeitern Redeverbot

Erst seit dem Dezember praktiziert der in U-Haft sitzende Zahnarzt in der Pongauer Gemeinde. Als einer von nur zwei Kassen-Ärzten. Doch bereits in so kurzer Zeit fiel sein Verhalten negativ auf: Kollegen und Bekannte trauen ihm aufgrund von fragwürdigen Äußerungen alles zu, wie aus mehreren Zeugenaussagen hervorgeht. Mitarbeitern erteilte er sogar Sprechverbote mit anderen Kollegen. Auch gefährliche Drohungen soll er ausgesprochen haben – entsprechende Anzeigen wurden erstattet, ein Verfahren wurde aber eingestellt.