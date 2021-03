Mordversuchs-Prozess nach Messerstecherei

Riesenschnittwunde am Hals

Das Opfer erlitt eine gut 23 Zentimeter lange tiefe Schnittverletzung am Hals sowie leichtere Verletzungen an der Hand. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, eilte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zum Tatort. Der Angreifer wurde noch an Ort und Stelle festgenommen. Er ist nicht geständig und sagt, er könne sich nicht erinnern, weil er durch Alkohol und Drogen beeinträchtigt gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft hält das aber für eine Schutzbehauptung, denn ein Alkotest ergab nur ein Promille. Im Fall eines Schuldspruchs drohen ihm zehn bis 20 Jahre Haft oder lebenslang.