Wirte warnen: „Uns geht die Luft aus!“

Zum Gastro-Gipfel lud die Freiheitliche Wirtschaft ins Gasthaus „Badener Eck“ am Grünen Markt in der Kurstadt Baden. Im Beisein von FP-Klubobmann Udo Landbauer setzten sich Vertreter von Gastronomie, Nachtgastronomie und Eventbranche an einen Tisch.