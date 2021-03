Achtung! Hartbergs „Prohaska“ hat Lust auf mehr

In Deutschland „umgepolt“

Doch der Höhenflug ist kein Zufall. Der 24-Jährige, der als Youngster bei der Wiener Austria schon als neuer Herbert Prohaska gefeiert wurde, nimmt sich auch selbst hart ran: „Ich arbeite täglich in der Kraftkammer, versuche noch stärker zu werden. Was mir gerade mit meiner Körpergröße auch in den Zweikämpfen hilft“, zwinkert die 1,67-Meter-große Zaubermaus. „Das habe ich in meiner Zeit in Deutschland gelernt. Vorher bin ich’s in Österreich einfach angegangen. Erst in Dresden habe ich gemerkt, wie viel ich für den Erfolg investieren muss.“