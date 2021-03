Anschober: Viele nette Worte, leider wenig Taten

Eva Persy, Tierschutzombudsfrau Wien: „Symbolpolitik in Form von Gipfeln und Pakten ist beim Thema Tierschutz ein No-Go! Während andere Länder an großen Würfen, wie etwa dem Verbot des Kükentötens, arbeiten, wird in Österreich Schönfärberei betrieben. Wo sind die konkreten Verbesserungen für die Millionen Tiere in Österreich? Wo Tierschutz draufsteht, muss auch Tierschutz drin sein."