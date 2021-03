Matthäus jetzt doch Greenkeeper beim FC Bayern!

„Geburtstags-Gaudi: Lothar Matthäus dreht als Greenkeeper in der Allianz Arena auf“ - das schreiben die Münchner im Bayern-Magazin „51“. Auf einem Bild ist Matthäus, der am 21. März 60 Jahre alt wird, auf einem kleinen Traktor in der Allianz Arena zu sehen. Nachsatz: „Einst motzte Uli Hoeneß, Lothar Matthäus werde beim FC Bayern nicht mal Greenkeeper. Aber in einer Familie gibt es immer mal Ärger - und am Ende ist man doch stets vereint.“