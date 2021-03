Blechlawine am Schöckl: Suche nach einem Ausweg

Überfüllte Parkplätze, Kolonnen von parkenden Autos am Straßenrand - am Schöckl herrscht Lawinengefahr, Blechlawinengefahr! Weil das zuletzt überhandgenommen hat, gibt es in St. Radegund, Stattegg und Semriach Überlegungen, Halteverbote und Parkgebühren einzuführen.