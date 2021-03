Achenseebahn durch neue Gesellschaft gerettet

Mehrere Sanierungen

Bis der Dampfkessel der Lok wieder Rauch ausspuckt, stehen einige Sanierungen an. So wird die Flachstrecke zwischen Eben und dem Seespitz ebenso saniert wie der Bahnhof Eben. In Maurach wird eine Ausweiche geschaffen und im Heizhaus in Jenbach die Rauchgaswaschanlage erneuert. Zwei der vier Loks werden auf Heizöl umgerüstet, eine muss wegen des Denkmalschutzes weiterhin mit Kohle betrieben werden.