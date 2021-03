Flieger musste notlanden: Insassen unverletzt

Bei der Notlandung eines Kleinflugzeugs in Steinfeld (Bezirk Spittal an der Drau) sind am Dienstagnachmittag beide Insassen unverletzt geblieben. Wie die Polizei mitteilte, war der 65-jährige Pilot mit seinem 66-jährigen Bekannten, beide aus dem Bezirk Eferding, mit einem Kleinflugzeug in Richtung Spittal unterwegs. Auf Höhe von Steinfeld riss plötzlich ein Propeller aus der Verankerung, sodass von drei Popellern nur noch zwei übrigblieben.