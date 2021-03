Schlechte Dämmung: Häuser heizen Klimawandel an

Karte online abrufbar

Die Karte ist auf der Homepage der Stadt Graz abrufbar. Was man dazusagen muss: Wegen der von Haus zu Haus unterschiedlichen Dachmaterialien ist sie nur ein Richtwert. Und: Corona-bedingt konnte noch nicht die ganze Murmetropole kartiert werden - so erklären sich die weißen Flecken im Osten und Westen sowie am nördlichen und südlichen Stadtrand.EG