Die Pleiten-Quote hat sich verdoppelt

Absage an Experimente

Trotz all der Niederlagen ist für Salzburg zumindest national noch nichts verloren. Mit einem Sieg morgen gegen Sturm stünde man im Cup-Finale. In der Liga liegt man drei Zähler vor Rapid. Eines ist zudem klar: Die englischen Wochen sind für die Bullen passe. Marsch wird sich ab sofort davor hüten, wie am Sonntag beim 1:2 gegen Sturm nochmals so wild zu rotieren.