Für die Graz99ers ist es die Woche der Wahrheit!

Wir dürfen kein Spiel mehr verlieren. Unsere einzige Option gegen Bratislava, am Freitag in Innsbruck und am Sonntag gegen Linz sind Siege. Dafür müssen wir aber endlich auch Tore schießen. Dass uns das nicht gelingt, ist symptomatisch für diese Saison, die ohnehin eine Achterbahnfahrt für uns ist. Jetzt wird das Spiel zum mentalen Faktor, darf es keine Ausreden mehr geben. Jeder Spieler muss verinnerlichen, dass er ein Held sein will. Er muss den Puck schon beim Schuss aufs Tor im Netz zappeln sehen