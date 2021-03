Medizinerin: „In der Führung dominieren Männer“

Infarkte können für Frauen tödlicher sein

Wie also unterscheiden sich Männer und Frauen in der Medizin, abseits der Gynäkologie? „Frauen haben oft atypische Symptome, die nicht gelehrt werden“, erklärt Roller-Wirnsberger. Deswegen werden Krankheiten später oder nicht richtig diagnostiziert. „Für Frauen endet ein Herzinfarkt häufiger tödlich, eine Rehabilitation dauert länger.“ Generell leidet ihre Lebensqualität nach akuten Erkrankungen mehr – weil Frauen die sogenannte Care-Arbeit, also Haushalt, Kinderbetreuung etc., nicht einfach pausieren können wie Lohnarbeit. Auch Medikamente können beim weiblichen Geschlecht anders wirken, „weil sie lange Zeit an jungen Männern getestet wurden.“