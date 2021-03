Charlie Sheen: Reue 10 Jahre nach brutalem Absturz

Sheen bereut Absturz zutiefst

Dass es damals so weit kommen musste, bereut Charlie Sheen mittlerweile, wie er im Interview mit „Yahoo“ jetzt zugab. „Es gab einen Moment, als Les Moonves (der damalige CBS-CEO, Anm.) und sein Top-Anwalt Bruce bei mir zu Hause waren und sagten: ,Okay, der Warner-Jet steht aufgetankt auf er Startbahn. Er startet in einer Stunde und fliegt dich zum Entzug, okay?‘ Mein erster Gedanke war soetwas wie: ,Wirklich?!‘“, erklärte der Schaupieler heute - und fügte hinzu: „Das Einzige, was ich sagte, war: ,Oh, ich bekomme endlich einen Warner-Jet.‘ Das ist alles, was ich gehört habe.“