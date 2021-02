Prinz William warnt vor Falschmeldungen im Netz

Prinz William warnt vor Falschmeldungen

In einem der Gespräche sagte die Diabetikerin Shivali, sie habe im Internet viel über die Corona-Impfungen gelesen, was sie „ein bisschen nervös“ gemacht habe. William entgegnete, man müsse „aufpassen, wem wir glauben und wo wir unsere Informationen her bekommen“. Es sei „so wichtig, dass diese Impfungen vorgenommen werden“.