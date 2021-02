Fahrerflucht: Polizei fahndet nach Alkolenker

Ein offensichtlich betrunkener Autolenker hat am Freitagabend in Graz mehrere Autos beschädigt. Im Verlauf der Fahrt wurden zwei Personen leicht verletzt: ein elfjähriges Mädchen, das in einem Auto gesessen war, das dem Betrunkenen ausweichen musste, sowie eine 35-jährige Frau, die sich dem Mann in den Weg stellen wollte. Nach dem Flüchtigen wird gefahndet.