Die Messe steigt beim Grazer Flughafen ein

Anspruch auf Bundeshilfen

Dadurch hat der Flughafen, der durch Corona in wirtschaftliche Turbulenzen geraten ist - der Umsatz ist letztes Jahr um 65 Prozent eingebrochen -, Anspruch auf Bundeshilfen. Bisher war dem nicht so, weil er zu 100 Prozent der Stadt Graz gehörte und daher als öffentliches Unternehmen galt. An der Messe-Genossenschaft hingegen sind auch andere beteiligt, darunter die Wirtschaftskammer und Banken.