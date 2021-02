Zyste so groß wie ein Ei: Neumayer vor Saison-Aus

In Kitzbühel halfen Schmerzmittel

Wahrscheinlicher Auslöser ist eine im November erlittene Schienbeinkopfprellung. „Schon bei den Rennen in Bormio war eine Schwellung drin, in Kitzbühel musste ich dann ein Training auslassen, konnte nur mit Schmerzmittel fahren.“ Nach den letzten Weltcuprennen in Garmisch ging gar nix mehr. „Mehr als leichtes Stoffwechseltraining am Rad-Ergometer ist derzeit nicht möglich“, sieht Neumayer für Saalbach und damit für den Rest der Saison schwarz. „Das tut weh, weil ich mein Potenzial nie zeigen kann.“ Und das drückt auch immer mehr auf die Psyche.