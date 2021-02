Anruf bei Bank: Zehn Jahre Haft für Bombendrohung

Unverbesserlich: 2014 überfiel ein Grieche (42) eine Bank in Feldkirch (Vorarlberg). Dafür saß er in der Grazer Karlau ein. Um Schulden bei Mithäftlingen zu begleichen, rief er mit seinem illegalen Handy bei derselben Filiale an und drohte, sie in die Luft zu sprengen. Dafür wurde er nun zu weiteren zehn Jahren Haft verurteilt.