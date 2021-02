Guardiola: „Geld ist Grund für unsere Siegesserie“

Die „Citizens“ wurden ihrer Favoritenrolle auch im Champions-League-Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach vorerst vollauf gerecht. Nach einem 2:0 in Budapest dürfte das Rückspiel in Manchester in drei Wochen für die Elf von Pep Guardiola nur noch eine Zusatzaufgabe sein. Des Spaniers „Incrediblues“ (Daily Mirror) sind in dieser Form auch erster Anwärter auf den Titel in der Königsklasse.