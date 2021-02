Saubere Leistung: Gutes Zeugnis für Stadtreinigung

Parkanlagen sauber und gepflegt

Was tun in der Freizeit, wenn Lockdown ist, Lokale und Indoor-Sportstätten geschlossen sind? In den Städten strömen die Menschen in die Parks. Obwohl dort um einiges mehr los ist als in Vor-Corona-Zeiten, ist man mit dem Zustand der öffentlichen Parkanlagen zufrieden: Für die Gepflegtheit bekommt die Stadt eine 1,6 (2019: 1,8), für die Sauberkeit eine 1,9 (2,1).