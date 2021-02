Pele: Ein Held, aber nur auf dem Fußballplatz

„Das große Geschenk des Sieges war nicht die Trophäe, sondern die Erleichterung“, sagt die brasilianische Fußball-Legende Pele in einer am Dienstag veröffentlichten Netflix-Dokumentation über ihn. Der dreimalige Weltmeister bezieht sich dabei vor allem auf die WM 1970 in Mexiko, bei der die Selecao den nach Meinung vieler bis heute schönsten Fußball gespielt habe. In jener Zeit herrschte in Brasilien aber auch eine Militärdiktatur, die den Fußball instrumentalisierte.