Salzburgs Noah Okafor fällt wochenlang aus!

Fußball-Meister Red Bull Salzburg muss in den kommenden Wochen auf Offensivspieler Noah Okafor verzichten. Der 20-jährige Schweizer, der seit seinem 11,2-Millionen-Euro-Transfer nach Salzburg vor einem Jahr noch auf den großen Durchbruch wartet, zog sich am Wochenende beim Aufwärmen für den Ligaschlager gegen Rapid (4:2) einen Muskelfaserriss am rechten Oberschenkeladduktor zu. Okafor werde rund drei Wochen pausieren müssen, bestätigten die Salzburger am Dienstag.