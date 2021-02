Maßnahmen-Paket dauert noch

Nach einem tödlichen Raserunfall im vergangenen April in Eugendorf war sich die heimische Politik einig. Die Strafen für die Verkehrsrowdys müssen zur Abschreckung deutlich erhöht werden. Dem Vorschlag aus Salzburg stimmte im September Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu. Passiert ist seit dem nicht viel. „Wahrscheinlich waren andere Sachen wichtiger“, sagt Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Wie berichtet, soll die Höchststrafe um mehr als das doppelte auf 5000 Euro angehoben und der Führerschein soll doppelt so lange entzogen werden. „Wir müssen auch über Fahrzeugabnahmen und PS-Beschränkungen für Führerscheinneulinge laut nachdenken dürfen. Bei hartem Alkohol zum Beispiel gibt es auch Beschränkungen“, so Schnöll.