Bagger kippte um, Arbeiter (66) schwer verletzt

Ein 66-Jähriger ist am Samstag in Kramsach (Bezirk Kufstein) schwer am Bein verletzt worden, als sich der Schreitbagger, den er auf einem Firmengelände fuhr, überschlug. Nach der Erstversorgung wurde der 66-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht.