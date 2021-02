Ein künstlerischer Streifzug durchs Mürztal

Denn genau darin liegt der Reiz dieses Projekts: Hier muss nichts verschmelzen, sondern hier dürfen Widersprüche nebeneinander existieren und sich im besten Fall sogar ergänzen. Denn die Heimat liegt auch im Mürztal nah an der Fremde. Besser gesagt: „Was wir brauchen. / Die Fremden am Rand der uns bekannten Gegenden, aber auch das Fremde in uns.“