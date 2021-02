Steirische Polizei fahndet nach Einbrechern

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf den 28. Oktober 2020 in Graz in einen Marktstand ein und entwendeten Bargeld sowie alkoholische Getränke. Die Unbekannten stehen im Verdacht, weitere versuchte Einbrüche begangen zu haben. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei hat nun Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.