54 Prozent der Grazer wollen die U-Bahn

Die Holding Graz hat eine Umfrage zum heißen Thema U-Bahn in der Landeshauptstadt in Auftrag gegeben. In Graz und in fünf Umlandgemeinden (Gratkorn, Gratwein-Straßengel, Feldkirchen, Kalsdorf, Seiersberg-Pirka) wurden die Menschen befragt. Wir präsentieren hier die Ergebnisse.