Nach „Alu-Pleite“: Hartberg packt das Maßband aus

Diesmal soll ohnehin alles anders sein. Denn Hartberg packt das Maßband aus! „Noch einmal werden wir nicht alle Chancen an die Stange ballern“, ist Tadic kämpferisch. „Diesmal werden wir die Bälle zentimetergenau versenken“, zwinkert der Routinier, der zuletzt vom „Jolly-Joker“ wieder zum „Startelf-Kämpfer“ mutierte und das auch bleiben möchte: „Ich will natürlich weiter von Anfang an spielen und meine Qualitäten voll einsetzen“, so Tadic, der gegen Ried in Zweitliga-Zeiten schon öfter seine Visitenkarte abgegeben und in vier Spielen immerhin fünf Scorerpunkte verbucht hat. Sein letztes Bundesliga-Tor gegen die Innviertler erzielte Tadic allerdings bereits vor geraumer Zeit: 2012 – noch im Trikot von Wiener Neustadt