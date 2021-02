Mutation legt Halleiner Kindergarten lahm

Die Infektionslage in Salzburg bleibt weiterhin angespannt. Jetzt halten auch noch Virus-Mutationen die Gesundheitsbehörden auf Tab: Mittlerweile gibt es elf konkrete Verdachtsfälle der südafrikanischen Variante im Bundesland. In Hallein treibt der britische Virus-Stamm in einem Kindergarten sein Unwesen.