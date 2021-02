Sieben weitere Fälle in Hollabrunner Pflegeheim

Weiterer Fall in Loosdorfer Kindergarten

Ein weiterer Infektionsfall wurde indes aus dem Loosdorfer Kindergarten-Cluster gemeldet. Insgesamt 42 Menschen sind dort aktuell infiziert, um eine Person mehr als noch am Donnerstag. Wie bereits am Donnerstag berichtet, liegt bei einem Großteil der Fälle der Verdacht auf eine Infektion mit der britischen Virus-Mutation vor.