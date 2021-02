Blackout: Im Ernstfall würde Tirol zur Strom-Insel

Tirol fuhr rasch alles hoch, was möglich war

In Österreich und Tirol wurden die Reserven aktiviert, zu 80 Prozent bestehend aus Wasserkraft. Es wurden dabei alle in Betrieb befindlichen Tiwag-Maschinen (Kaunertalkraftwerk, Kraftwerk Imst, Kraftwerk Jenbach usw.) automatisch von der Leistungsregelung auf Drehzahlregelung umgeschaltet. Vereinfacht gesagt: Dieser „netzstabilisierende Betrieb“ bedeutet, dass die Maschinen entsprechend der Frequenzänderung des Netzes die Leistung automatisch anpassen. Auch eine im Stillstand befindliche Maschine im Kraftwerk Silz wurde in kürzester Zeit ans Netz gebracht. Nach gut einer Stunde konnten die getrennten Netzbereiche wieder verbunden werden.