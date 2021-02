Corona-Fall: Stopp bei Grazer Maskenhersteller

Beim Grazer FPP2-Masken-Hersteller Aventrium ist am Mittwoch nach einem Corona-Infektionsfall sowie einem Verdachtsfall der Betrieb vorübergehend eingestellt worden, teilte das Unternehmen mit. Ein externer Mitarbeiter, der für die Erweiterung der Produktion im Betrieb war, dürfte das Virus eingeschleppt haben. Nun will Aventrium den erst für in zehn Tagen geplanten Produktionsstart in einem neuen, noch größerem Werk in Deutschland vorziehen.