Polizeieinsatz wegen „Samurai“ mitten in Graz

Am Dienstag gegen 16.30 Uhr trafen die Beamten den 37-Jährigen am Schloßberg an. In einem Rucksack hatte er mehrere Messer, CO2-Waffen (Revolver, Gewehr), zwei japanische Kampfschwerter und einen sogenannten Totschläger (oder Teleskopschlagstock - es handelt sich um eine verbotene Waffe).