Erste Stiche in der Arztpraxis

Meine Erleichterung ist groß„, sagt Sebastian Huber, niedergelassener Arzt und Landespolitiker nach seiner Impfung in der Praxis: “Es war wichtig, dass meine Mitarbeiter und ich den Schutz jetzt schnell erhalten haben.„ Dafür erhielten sie das Serum von AstraZeneca, welches teils zu Kritik unter den Mediziner geführt hatte. Einige hätten aus verschiedensten Gründen lieber ein anderes Produkt. Dieser Eindruck bestätigte sich auch im Gesundheitszentrum von Robert Ebner in der Landeshauptstadt. Ein Viertel der 100 angemeldeten Mediziner und Angestellten hat auf die Impfung verzichtet. “Für mich unverständlich, aber wahrscheinlich warten sie auf andere Impfstoffe„, so Ebner.