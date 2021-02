Corona-Kontrollen in Schwaz: 44 Anzeigen

So wurden am vergangenen Wochenende, von 12. bis 14. Februar, im Zuge von Schwerpunktkontrollen bei Handels- und Friseurbetrieben im Bezirk Schwaz 123 Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden 36 Anzeigen erstattet. „Wir sind sowohl österreichweit als auch international mit einer zunehmenden Häufung an Mutationsfällen des Coronavirus konfrontiert. Die südafrikanische Variante ist auch in Tirol und dabei vor allem im Bezirk Schwaz bereits aufgefunden worden. Wir nehmen das sehr ernst und gehen daher mit der notwendigen Härte gegen eine Ausbreitung der Virusvariante vor. Die Bekämpfung der Pandemie hat oberste Priorität“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Einsatzstabes Corona.