Biostrom „bescheint“ Äcker

Während in Brüssel ein neuer Atomstreit entflammt ist, geht das nuklear-freie Österreich andere Wege. Denn die Grünen forcieren Fotovoltaik am Acker zur Lösung der Energiekrise. Eine Pilotanlage in Guntramsdorf, Bezirk Mödling, liefert sauberen Sonnenstrom.