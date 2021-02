Rotwild-Abschuss sorgt im Stubaital für Wirbel

„Sie sollen die Tiere lieber füttern“

Weniger verständlich für sie ist, dass man die Tiere nun abschießen will, anstatt sie mittels einer Futterstelle zu füttern. „Es ist Schonzeit, da schießt man nicht einfach so Tiere über den Haufen. Außerdem befindet sich das Waldstück nur rund 300 Meter neben Privathäusern samt Kindern. Dort zu schießen und Blutspuren zu hinterlassen, ist nicht in Ordnung“, schildern die Bewohner und fordern: „Jene, die die Tiere abschießen wollen, sollen sie lieber füttern. Dann würden sie keine Schäden mehr anrichten und alles wäre in Ordnung.“